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Президент Таджикистана и премьер Пакистана обсудили перспективы сотрудничества

Президент Таджикистана и премьер Пакистана обсудили перспективы сотрудничества Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили сотрудничество по нефти и газу.
В регионе
13 октября 2022 г. 14:58
Президент Таджикистана и премьер Пакистана обсудили перспективы сотрудничества

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили сотрудничество по нефти и газу.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, встреча состоялась на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Стороны обсудили также вопросы, касающиеся торговли и транспорта, энергетические проекты, политическое, оборонное и военно-техническое сотрудничество.

Они коснулись вопроса противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности.

Рахмон пригласил Шарифа посетить Душанбе.

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