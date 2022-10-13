Президент Таджикистана и премьер Пакистана обсудили перспективы сотрудничества

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили сотрудничество по нефти и газу.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудили сотрудничество по нефти и газу.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, встреча состоялась на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Стороны обсудили также вопросы, касающиеся торговли и транспорта, энергетические проекты, политическое, оборонное и военно-техническое сотрудничество.

Они коснулись вопроса противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности.

Рахмон пригласил Шарифа посетить Душанбе.