Президент США: Урегулирование в Украине зависит целиком от России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что урегулирование конфликта в Украине сейчас полностью зависит от Москвы.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что урегулирование конфликта в Украине сейчас полностью зависит от Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, когда его спросили, удастся ли добиться того, чтобы конфликт через год был преодолен.

"Ну, вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку", - сказал американский лидер.

Он также заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.