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Президент США: Урегулирование в Украине зависит целиком от России

Президент США: Урегулирование в Украине зависит целиком от России Президент США Дональд Трамп утверждает, что урегулирование конфликта в Украине сейчас полностью зависит от Москвы.
В регионе
23 января 2025 г. 21:04
Президент США: Урегулирование в Украине зависит целиком от России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что урегулирование конфликта в Украине сейчас полностью зависит от Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, когда его спросили, удастся ли добиться того, чтобы конфликт через год был преодолен.

"Ну, вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку", - сказал американский лидер.

Он также заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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