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Президент США поблагодарил главу Туркменистана за помощь в вывозе граждан из Афганистана

Президент США поблагодарил главу Туркменистана за помощь в вывозе граждан из Афганистана Президент США Джозеф Байден в послании на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выразил благодарность за помощь в вывозе граждан из Афганистана, сообщает Report.
В регионе
19 ноября 2021 г. 11:14
Президент США поблагодарил главу Туркменистана за помощь в вывозе граждан из Афганистана

Президент США Джозеф Байден в послании на имя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выразил благодарность за помощь в вывозе граждан из Афганистана, сообщает Report.

"Благодарю Вас и правительство Туркменистана за помощь и сотрудничество, которые Вы предоставили, когда в августе и сентябре текущего года шел процесс вывоза граждан из Афганистана. Мы высоко ценим Вашу своевременную помощь в оперативном предоставлении разрешений на пролет и дозаправку, а также в содействии перевозке пассажиров в последующие пункты назначения", – говорится в послании.

По словам Байдена, двусторонние отношения между Туркменистаном и Соединенными Штатами важны, они укрепляются из года в год, поскольку стороны работают вместе, чтобы поддержать общие усилия в области климата, региональной безопасности, прав человека и экономических возможностей.

"Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Туркменистана", – подчеркнул президент США в послании.

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Версия на английском языке Biden thanks Turkmenistan for assistance in evacuating US nationals from Afghanistan

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