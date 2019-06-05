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Президент США не исключил возможности военной операции против Ирана

Президент США не исключил возможности военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, заявил в интервью телеканалу ITV. 

"Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая возможность", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, считает ли президент, что ему придется применить военную силу против Ирана.

Трамп сообщил, что он допускает переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани. "Да, конечно, я предпочел бы переговоры", - сказал он, отвечая вопрос ведущего, готов ли он к переговорам с иранским коллегой. 

"Он [Хасан Роухани-ред.] сказал недавно, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами", - отметил Трамп, добавив, что единственная возможность добиться этого - гарантировать, чтобы у Ирана не появилось ядерного оружия.

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