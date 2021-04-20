Президент Совета ЕС находится с визитом в Грузии

Начался визит президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля в Грузию.
Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе визита он встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Высший чиновник ЕС также проведет встречи с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и представителями политических партий.
Ш.Мишель покинет Грузию завтра.
Отметим, что накануне в Грузии было подписано предложенное Ш.Мишелем соглашение об урегулировании политического кризиса между властью и оппозицией.