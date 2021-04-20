О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Совета ЕС находится с визитом в Грузии

Президент Совета ЕС находится с визитом в Грузии Начался визит президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля в Грузию.
В регионе
20 апреля 2021 г. 15:23
Президент Совета ЕС находится с визитом в Грузии

Начался визит президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе визита он встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Высший чиновник ЕС также проведет встречи с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и представителями политических партий.

Ш.Мишель покинет Грузию завтра.

Отметим, что накануне в Грузии было подписано предложенное Ш.Мишелем соглашение об урегулировании политического кризиса между властью и оппозицией.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President of EU Council visits Georgia
Версия на азербайджанском языке Aİ Şurasının prezidenti Gürcüstanda səfərdədir

Новости партнеров

Самое важное

Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
20 апреля 2021 г. 11:31
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30
В Азербайджане будут подготовлены концепции Умный город и Умное село
В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село"
19 апреля 2021 г. 15:39
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
19 апреля 2021 г. 15:16
В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
ФотоВ Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
19 апреля 2021 г. 13:59
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
19 апреля 2021 г. 13:32
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
19 апреля 2021 г. 12:45
Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
ФотоСкончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
19 апреля 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi