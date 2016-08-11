СМИ: Налбандян будет снят с поста главы МИД Армении

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян планирует новые кадровые изменения.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

По сведениям издания, глава государства решил доверить внешнеполитическое ведомство главе своей администрации Вигену Саркисяну, а нынешнего министра иностранных дел Эдварда Налбандяна назначить послом во Францию, на смену Вигену Читечяну.

А новым главой администрации президента станет, по информации газеты, нынешний секретарь Совбеза Армен Геворкян, который многие годы руководил администрацией второго президента Армении Роберта Кочаряна.