Президент Сингапура впервые посетит Узбекистан

Президент Сингапура Халима Якуб впервые посетит Узбекистан с государственным визитом.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом передает пресс-служба сингапурского лидера.
Визит состоится с 23 по 25 мая по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева.
Также по плану Якуб посетит узбекско-малайзийский бизнес-форум, Академию государственного управления и Самарканд, где проведет встречу с хокимом области Эркинжоном Турдимовым.
Напомним, сегодня завершающий день визита Халимы Якуб в Казахстан, оттуда президент Сингапура вылетит в Узбекистан.