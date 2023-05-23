Президент Сингапура впервые посетит Узбекистан

Президент Сингапура Халима Якуб впервые посетит Узбекистан с государственным визитом.

Президент Сингапура Халима Якуб впервые посетит Узбекистан с государственным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом передает пресс-служба сингапурского лидера.

Визит состоится с 23 по 25 мая по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева.

Также по плану Якуб посетит узбекско-малайзийский бизнес-форум, Академию государственного управления и Самарканд, где проведет встречу с хокимом области Эркинжоном Турдимовым.

Напомним, сегодня завершающий день визита Халимы Якуб в Казахстан, оттуда президент Сингапура вылетит в Узбекистан.