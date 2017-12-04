Президент Швейцарии постарается придать динамики отношениям России и Грузии

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Швейцарии Дорис Лойтхард прилетела а Тбилиси, где проведет 4 декабря встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром страны Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает Report, Лойтхард в ходе визита обсудит вопросы расширения грузино-швейцарского сотрудничества и роль Швейцарии в грузино-российских отношениях. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Грузии.

По словам международного секретаря президента Грузии Тенгиза Пхаладзе, Швейцария играет особую роль в отношениях между Грузией и Россией. Он отметил, что "визит президента Швейцарии в Грузию также очень важен с учетом особых партнерских отношений двух стран и динамики их сотрудничества".

Отметим, что дипотношения между Грузией и Россией были разорваны 2 сентября 2008 года. Тогда же МИД республики сообщил, что "сохранит консульские отношения с РФ". С марта 2009 года по сегодняшний день в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в котором работает российский дипломатический и технический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ функционирует секция интересов Грузии, где работает грузинский дипломатический и технический персонал, передает ТАСС.