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Президент Шри-Ланки распустил парламент

Президент Шри-Ланки распустил парламент Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке подписал указ о роспуске парламента с полуночи 25 сентября (23:30 по бакинскому времени 24 сентября) и назначил выборы в законодательный орган на 14 ноября.
В регионе
25 сентября 2024 г. 02:42
Президент Шри-Ланки распустил парламент

Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке подписал указ о роспуске парламента с полуночи 25 сентября (23:30 по бакинскому времени 24 сентября) и назначил выборы в законодательный орган на 14 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном его канцелярией документе.

"В силу полномочий, предоставленных мне статьей 70 Конституции Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, и в соответствии с положениями статьи 10 Закона о парламентских выборах от 1981 года я, Анура Кумара Диссанаяке, президент Шри-Ланки, настоящим провозглашаю распустить парламент, начиная с полуночи следующего дня, и созвать новый парламент на заседание 21 ноября 2024 года", - отмечается в подписанном главой государства указе. В нем также говорится, что выборы депутатов назначаются на 14 ноября.

В указе президента уточняется, что с 4 октября по 11 октября пройдет выдвижение кандидатов в депутаты в их избирательных округах.

Ранее Диссанаяке привел к присяге нового премьера, которым стала Харини Амарасурь - социолог, университетский преподаватель и правозащитница.

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Версия на азербайджанском языке Şri-Lanka prezidenti parlamenti buraxıb

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