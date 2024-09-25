Президент Шри-Ланки распустил парламент

Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке подписал указ о роспуске парламента с полуночи 25 сентября (23:30 по бакинскому времени 24 сентября) и назначил выборы в законодательный орган на 14 ноября.

Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке подписал указ о роспуске парламента с полуночи 25 сентября (23:30 по бакинскому времени 24 сентября) и назначил выборы в законодательный орган на 14 ноября.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованном его канцелярией документе.

"В силу полномочий, предоставленных мне статьей 70 Конституции Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, и в соответствии с положениями статьи 10 Закона о парламентских выборах от 1981 года я, Анура Кумара Диссанаяке, президент Шри-Ланки, настоящим провозглашаю распустить парламент, начиная с полуночи следующего дня, и созвать новый парламент на заседание 21 ноября 2024 года", - отмечается в подписанном главой государства указе. В нем также говорится, что выборы депутатов назначаются на 14 ноября.

В указе президента уточняется, что с 4 октября по 11 октября пройдет выдвижение кандидатов в депутаты в их избирательных округах.

Ранее Диссанаяке привел к присяге нового премьера, которым стала Харини Амарасурь - социолог, университетский преподаватель и правозащитница.