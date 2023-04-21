Президент Сердар Бердымухамедов принял помощника генсекретаря ООН Мирослава Енчу

Президент Сердар Бердымухамедов и помощник генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирослав Енча, исполняющий обязанности главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА (РЦПДЦА) обсудили акт

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и помощник генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки, исполняющий обязанности главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА (РЦПДЦА) Мирослав Енча в ходе встречи обсудили актуальные направления партнерства Туркменистана и ООН.

Как передает Report, Сердар Бердымухамедов поблагодарил Мирослава Енчу за большой личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ООН.

"Эффективное сотрудничество с ООН воплощается в претворении в жизнь выдвинутых нашей страной важных инициатив регионального и общемирового характера, в совместной реализации крупных проектов и программ в различных областях", – сказал президент страны, напомнив, что в течение последних лет Туркменистан вошел в руководящий состав ряда комиссий, комитетов и советов Сообщества Наций, неоднократно избирался вице-председателем Генеральной ассамблеи ООН.

Туркменистан поддерживает работу и начинания РЦПДЦА, в частности, в продвижении политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между государствами региона и близлежащими странами, подчеркнул президент, и выразил убежденность, что потенциал Центра и далее будет востребован.