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Президент: Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине

Президент: Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине Шушинская декларация - декларация о союзничестве, подписанная два года назад в освобожденном после длительной оккупации городе Шуша, подняла наши отношения на новую плоскость.
В регионе
25 сентября 2023 г. 17:52
Президент: Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине

Шушинская декларация - декларация о союзничестве, подписанная два года назад в освобожденном после длительной оккупации городе Шуша, подняла наши отношения на новую плоскость.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

"Сегодня эти отношения находятся на самой высокой вершине. И сейчас мы живем в очень активный период наших отношений по всем направлениям", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu gün Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri ən yüksək zirvədədir"

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