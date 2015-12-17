Президент России: Я не вижу перспектив налаживания отношений с турецким руководством

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Тюркоязычные народы России - это часть России, они как были нашими партнерами и друзьями, так и остаются". Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, комментируя решение правительства России приостановить сотрудничество в рамках ТЮРКСОЙ.

При этом президент России отметил, что не видит перспектив налаживания отношений с турецким руководством: "С действующим турецким руководством нам трудно, практически невозможно договориться. Я не вижу перспектив наладить отношения с турецким руководством, а на гуманитарном (уровне) - вполне".

В. Путин заявил, что Россия "вынуждена будет принять определенные ограничительные меры в экономике, в том числе в туризме", "предпринять шаги, обеспечивающие свою национальную безопасность".