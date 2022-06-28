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Президент России прибыл в Таджикистан

Президент России прибыл в Таджикистан Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, где проведет переговоры с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном.
В регионе
28 июня 2022 г. 17:27
Президент России прибыл в Таджикистан

Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, где проведет переговоры с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, из Таджикистана Путин отправится в Ашхабад для участия в саммите "Каспийской пятерки".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Рахмон обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в числе которых торгово-экономическая сфера, военная, военно-техническая, культурно-гуманитарная, миграционная.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti Tacikistanda səfərdədir

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