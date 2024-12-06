Президент России прибыл в столицу Беларуси

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Заседание пройдет под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко.

Отмечается, что у глав двух государств запланирована отдельная встреча. На ней они обсудят вопросы укрепления общего оборонного пространства России и Беларуси.

Заседание пройдет накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Его участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, подготовленную Концепцию безопасности.