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Президент России прибыл в Казахстан с госвизитом

Президент России прибыл в Казахстан с госвизитом Президент России Владимир Путин прилетел в Астану с государственным визитом, это его второй визит в Казахстан в этом году.
В регионе
27 ноября 2024 г. 16:24
Президент России прибыл в Казахстан с госвизитом

Президент России Владимир Путин прилетел в Астану с государственным визитом, это его второй визит в Казахстан в этом году.

Как передает казахстанское бюро Report, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Российской Федерации.

В воздушной гавани в честь гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и России дети с флажками двух стран приветствовали президента РФ.

После встреч и переговоров главы двух государств примут участие в церемонии подписания совместных документов, по видеосвязи выступят на пленарном заседании юбилейного 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит 26-27 ноября в Уфе.

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