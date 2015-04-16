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    Президент России: При поставке вооружений мы всегда учитываем ситуацию в регионе

    С-300 - исключительно оборонительное оружие, поэтому Израилю ничто не угрожает

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "При поставке вооружений мы всегда учитываем ситуацию во всем регионе, в том числе и на Ближнем Востоке." Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя обеспокоенность Израиля поставками Россией ЗРК С-300 Ирану. 

    "Мы действуем очень аккуратно. Израилю это абсолютно не угрожает, это исключительно оборонительное оружие. Более того, учитывая ситуацию в Йемене, мы считаем, что поставки подобных комплексов являются сдерживающим фактором", - заявил В.Путин. 

    Он отметил, что США также поставляют вооружение в этот регион, причем в большем объеме. 

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