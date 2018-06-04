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    Президент России одобрил закон о контрсанкциях

    © Sputnik/ Mikhail Klimentyev

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Законопроектом предусматривается прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с санкционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.

    Также речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам.

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