Президент России: Мы не собираемся возрождать империю

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела независимых государств и не обладает имперскими амбициями". Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии".

Говоря об отношениях с Украиной, В.Путин заявил, что это независимое государство и Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела Киева, однако подчеркнул, что "рост крайнего национализма" в этой стране является неприемлемым.

"Это - независимые государства, поэтому вмешиваться мы не можем. Но можем развивать отношения, скажем, в рамках ЕАЭС, как это делаем с Казахстаном, Беларусью. Ведь в чем смысл этих объединений? Ведь не в том, чтобы к себе подтащить. Нет! А в том, чтобы в наших странах стали жить лучше, чтобы границы были открыты.

Это самый главный процесс, а не удержание в сфере своего влияния. Мы не собираемся возрождать империю. Нет у нас таких целей, в чем нас пытаются постоянно обвинить", - заявил В.Путин.

Он отметил, что такие организации как ЕАЭС являются следствием интеграционных процессов, проходящих сегодня по всему миру. "Хочу подчеркнуть, у нас нет имперских амбиций, но обеспечить достойную жить, в том числе русским людям, проживающим сегодня за границей, мы можем, развивая сотрудничество с этими странами".