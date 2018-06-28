Президент России: Из Сирии выведены 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ За последние несколько дней из Сирии выведены 13 российских самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"За последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава. Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями. И вам, и вашими сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовке личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач", — сказал Путин на встрече выпускников военных вузов в Кремле.