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Президент РФ завтра проведет заседание Совбеза

Президент РФ завтра проведет заседание Совбеза Глава государства 19 октября проведет заседание Совета безопасности России в режиме видеоконференции.
В регионе
18 октября 2022 г. 16:16
Президент РФ завтра проведет заседание Совбеза

Глава государства 19 октября проведет заседание Совета безопасности России в режиме видеоконференции.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности России. Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности", - сказано в сообщении.

В ходе заседания с докладом выступит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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