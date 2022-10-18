Президент РФ завтра проведет заседание Совбеза

Глава государства 19 октября проведет заседание Совета безопасности России в режиме видеоконференции.

Глава государства 19 октября проведет заседание Совета безопасности России в режиме видеоконференции.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности России. Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности", - сказано в сообщении.

В ходе заседания с докладом выступит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.