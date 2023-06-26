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Президент РФ заверил, что его обещание вагнеровцам будет исполнено

Президент РФ заверил, что его обещание вагнеровцам будет исполнено Бойцы ЧВК "Вагнер" могут продолжить службу в Минобороны РФ или уйти в Белоруссию, данное вагнеровцам обещание будет исполнено.
В регионе
26 июня 2023 г. 23:32
Президент РФ заверил, что его обещание вагнеровцам будет исполнено

Бойцы ЧВК "Вагнер" могут продолжить службу в Минобороны РФ или уйти в Беларусь, данное вагнеровцам обещание будет исполнено.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в своем телеобращении.

"Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет - сможет уйти и в Беларусь. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - сказал глава государства.

Путин также поблагодарил бойцов и командиров группы "Вагнер", "которые приняли единственно правильное решение - не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti “Vaqnerçi”lərə verdiyi vədi yerinə yetirəcəyinə söz verib

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