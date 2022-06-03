Президент РФ: Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности вывоза украинского зерна из порта Бердянска или через территории разных стран, включая Белоруссию.

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности вывоза украинского зерна из порта Бердянска или через территории разных стран, включая Белоруссию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по его словам, Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты.

"РФ не ставит никаких условий и гарантирует безопасность вывоза зерна через порты Украины. Самый простой путь вывезти украинское зерно - через Беларусь, но тогда надо снять санкции с Минска", - сказал Владимир Путин.