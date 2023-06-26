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Президент РФ проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств

Президент РФ проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств.
В регионе
26 июня 2023 г. 23:50
Президент РФ проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств

Президент РФ Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным", - сказал он.

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