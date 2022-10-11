Президент РФ проведет встречу с гендиректором МАГАТЭ

Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

"Будет в России находиться гендиректор МАГАТЭ Гросси, и завтра (сегодня – ред.) планируется, что он будет у президента Путина", - сказал журналистам накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Гросси в рамках визита в Россию рассчитывает провести переговоры по ситуации на Запорожской АЭС и созданию зоны безопасности вокруг нее.

"Возобновление прямых обстрелов единственного внешнего источника энергии ЗАЭС - крайне безответственный шаг. Нужно защитить ЗАЭС. Вскоре я посещу Россию, а потом - снова Украину, чтобы согласовать зону безопасности. Это неотложная задача", - написал Гросси в минувшую субботу в социальной сети Twitter.