Президент РФ пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Россию на трехсторонний саммит

Российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ на очередной трехсторонний саммит для обсуждения ситуации в отношениях между государствами.

Российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ на очередной трехсторонний саммит для обсуждения ситуации в отношениях между государствами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов", - сообщила Захарова.