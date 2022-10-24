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Президент РФ пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Россию на трехсторонний саммит

Президент РФ пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Россию на трехсторонний саммит Российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ на очередной трехсторонний саммит для обсуждения ситуации в отношениях между государствами.
В регионе
24 октября 2022 г. 22:54
Президент РФ пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Россию на трехсторонний саммит

Российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ на очередной трехсторонний саммит для обсуждения ситуации в отношениях между государствами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов", - сообщила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Putin Azərbaycan və Ermənistan liderlərini Rusiyaya üçtərəfli sammitə dəvət edib

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