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Президент РФ подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Президент РФ подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
В регионе
5 сентября 2024 г. 12:54
Президент РФ подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле", - сказал он.

По его словам, тогда практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве были достигнуты, но потом в процесс вмешалась Великобритания и украинские власти "пошли по другому пути".

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