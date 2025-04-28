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Президент РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.
В регионе
28 апреля 2025 г. 15:21
Президент РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.

Российская армия остановит боевые действия с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая.

"Российская сторона заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорится в заявлении президента России.

В нем также говорится о том, что если перемирие будет нарушено, "российская армия даст адекватный и эффективный ответ".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti faşizm üzərində qələbənin 80-ci ildönümü günlərində atəşkəs elan edib

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