Президент РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.

Российская армия остановит боевые действия с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая.

"Российская сторона заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - говорится в заявлении президента России.

В нем также говорится о том, что если перемирие будет нарушено, "российская армия даст адекватный и эффективный ответ".