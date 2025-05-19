Президент РФ о переговорах с Украиной: Мы на правильном пути

Возобновление прямых переговоров России и Украины говорит о том, что обе стороны на правильном пути.

Возобновление прямых переговоров России и Украины говорит о том, что обе стороны на правильном пути.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути... Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны", - сказал Путин.

По его словам, позиция России ясна: "Главное для нас - устранить первопричины этого кризиса".

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года двусторонняя встреча делегаций России и Украины. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле "1000 на 1000". Кроме того, Москва и Киев пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс. На следующий день пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что обмен условиями завершения конфликта произойдет. Их содержание представитель Кремля раскрывать не стал.