Президент РФ: Никакой мобилизации сейчас не требуется

Президент России Владимир Путин назвал чувствительным вопрос о второй волне мобилизации.

Президент России Владимир Путин назвал чувствительным вопрос о второй волне мобилизации.

Как передает Report, президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами.

Он отметил, что 44 тыс. военных уже были уволены по достижению предельного возраста.

После мобилизации, отметил президент, была объявлена компания по набору добровольцев. В боевых действиях участвуют 244 тыс. мобилизованных.

"За год набраны 480 тыс. человек. Никакой мобилизации сейчас не требуется", - отметил он.