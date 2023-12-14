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Президент РФ: Никакой мобилизации сейчас не требуется

Президент РФ: Никакой мобилизации сейчас не требуется Президент России Владимир Путин назвал чувствительным вопрос о второй волне мобилизации.
В регионе
14 декабря 2023 г. 13:30
Президент РФ: Никакой мобилизации сейчас не требуется

Президент России Владимир Путин назвал чувствительным вопрос о второй волне мобилизации.

Как передает Report, президент России Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами.

Он отметил, что 44 тыс. военных уже были уволены по достижению предельного возраста.

После мобилизации, отметил президент, была объявлена компания по набору добровольцев. В боевых действиях участвуют 244 тыс. мобилизованных.

"За год набраны 480 тыс. человек. Никакой мобилизации сейчас не требуется", - отметил он.

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Версия на английском языке Russian president: No mobilization required now

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