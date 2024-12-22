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Президент РФ: Не нужно пугать нас третьей мировой войной

Президент РФ: Не нужно пугать нас третьей мировой войной Противники России эскалируют ситуацию, но пугать третьей мировой войной не надо.
В регионе
22 декабря 2024 г. 11:41
Президент РФ: Не нужно пугать нас третьей мировой войной

Противники России эскалируют ситуацию, но пугать третьей мировой войной не надо.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Опасностей много, они возрастают, и мы видим, что делает наш противник, он эскалирует ситуацию. Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда!" - добавил президент РФ.

По его словам, рано или поздно все стороны придут к компромиссу.

"Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов", - заключил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya lideri: Bizi Üçüncü Dünya müharibəsi ilə qorxutmağa ehtiyac yoxdur

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