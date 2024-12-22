Президент РФ: Не нужно пугать нас третьей мировой войной

Противники России эскалируют ситуацию, но пугать третьей мировой войной не надо.
Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Опасностей много, они возрастают, и мы видим, что делает наш противник, он эскалирует ситуацию. Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда!" - добавил президент РФ.
По его словам, рано или поздно все стороны придут к компромиссу.
"Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов", - заключил Путин.