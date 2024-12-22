Президент РФ: Не нужно пугать нас третьей мировой войной

Противники России эскалируют ситуацию, но пугать третьей мировой войной не надо.

Противники России эскалируют ситуацию, но пугать третьей мировой войной не надо.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Опасностей много, они возрастают, и мы видим, что делает наш противник, он эскалирует ситуацию. Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда!" - добавил президент РФ.

По его словам, рано или поздно все стороны придут к компромиссу.

"Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов", - заключил Путин.