Президент РФ: Началось серийное производство "Орешника"

Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Орешник".
Как сообщает Report об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
Он добавил, что "Орешник" не является оружием массового поражения, так как он высокоточный и у него нет ядерного заряда.
Путин отметил, что Россия за последние два дня в ответ на применение американских ракет ATACMS запустила по территории Украины 100 ракет и 466 ударных беспилотников.
"Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением ракет подобных классов и ста беспилотников. Поражено 17 целей. Это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения", - подчеркнул он.