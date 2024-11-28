Президент РФ: Началось серийное производство "Орешника"

Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Орешник".

Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Орешник".

Как сообщает Report об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

Он добавил, что "Орешник" не является оружием массового поражения, так как он высокоточный и у него нет ядерного заряда.

Путин отметил, что Россия за последние два дня в ответ на применение американских ракет ATACMS запустила по территории Украины 100 ракет и 466 ударных беспилотников.

"Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением ракет подобных классов и ста беспилотников. Поражено 17 целей. Это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения", - подчеркнул он.