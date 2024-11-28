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Президент РФ: Началось серийное производство "Орешника"

Президент РФ: Началось серийное производство "Орешника" Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Орешник".
В регионе
28 ноября 2024 г. 14:41
Президент РФ: Началось серийное производство Орешника

Россия начала серийное производство ракетного комплекса "Орешник".

Как сообщает Report об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

Он добавил, что "Орешник" не является оружием массового поражения, так как он высокоточный и у него нет ядерного заряда.

Путин отметил, что Россия за последние два дня в ответ на применение американских ракет ATACMS запустила по территории Украины 100 ракет и 466 ударных беспилотников.

"Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением ракет подобных классов и ста беспилотников. Поражено 17 целей. Это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения", - подчеркнул он.

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