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Президент Польши считает перемещения войск РФ самыми масштабными со II мировой войны

Президент Польши считает перемещения войск РФ самыми масштабными со II мировой войны Президент Польши Анджей Дуда считает перемещения российских войск в последнее время самыми масштабными со времен Второй мировой войны.
В регионе
9 февраля 2022 г. 06:27
Президент Польши считает перемещения войск РФ самыми масштабными со II мировой войны
Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает перемещения российских войск в последнее время самыми масштабными со времен Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на брифинге по прибытии на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Встреча проходила в рамках так называемого Веймарского треугольника - трехстороннего формата с участием Германии, Франции и Польши.

"Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Беларуси, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля", - утверждал Дуда. "Мы все задаем себе вопрос, что будет дальше, каким будет эффект этих перемещений войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Andjey Duda: "Rusiya qoşunlarının yerdəyişməsi II Dünya Müharibəsindən sonra ən böyük hərəkətdir"

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