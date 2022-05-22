Президент Польши предложил Украине заключить новый договор

Президент Польши Анджей Дуда предложил Украине заключить новый договор о добрососедстве.

Президент Польши Анджей Дуда предложил Украине заключить новый договор о добрососедстве.

Как передает Report, об этом сообщает "Укринформ".

"По моему глубокому убеждению, пора заключить новый договор о добрососедстве, который учтет то, что мы построили в наших отношениях хотя бы в течение последних месяцев", - сказал лидер Польши.

Кроме того, Дуда считает, что сеть автомобильных, железнодорожных и инфраструктурных сообщений между Украиной и Польшей недостаточно развита. Он добавил, что граница между двумя странами "должна объединять, а не разделять", предложив вместе построить быстрое железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой.