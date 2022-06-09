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Президент Польши: Мы отправили Украине вооружение на 2 млрд долларов

Президент Польши: Мы отправили Украине вооружение на 2 млрд долларов Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках оборонной помощи.
В регионе
9 июня 2022 г. 13:27
Президент Польши: Мы отправили Украине вооружение на 2 млрд долларов

Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках оборонной помощи.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild.

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Я разговаривал с президентом Зеленским два дня назад. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать, а также почти 100 единиц бронетехники и оружия. Мы отправили в целом оружия на 2 млрд долларов", - рассказал Дуда.

По его словам, Польша рассчитывала получить от Германии определенное количество танков Leopard, чтобы пополнить свои запасы, но этого до сих пор не произошло.

"Для нас само собой разумеющееся, что вместо старых советских танков, которые мы поставили в Украину, мы получаем несколько танков Leopard из Германии, не самые современные. Потому что в Польше есть более старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить эти запасы. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем – тоже с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего не получили", - сказал Дуда.

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Версия на английском языке President: Poland sent weapons worth $2B to Ukraine

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