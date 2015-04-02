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    Президент ПАСЕ совершит официальный визит в Турцию

    Анн Брассер проведет встречи в Анкаре и Стамбуле и посетит центр для сирийских беженцев

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер посетит с официальным визитом Турцию с 7 по 10 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в Анкаре А.Брассер  планирует встретиться с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел и министром по делам ЕС, председателем Конституционного суда и представителями различных политических партий Турции, выступить перед студентами Билкентского университета. 

    В Стамбуле президент ПАСЕ проведет встречу с религиозными лидерами. А.Брассер также посетит центр для сирийских беженцев в Килис,  расположенном недалеко от границы  Турции с Сирией.

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