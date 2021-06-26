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Президент Азербайджана: Мы и без Армении смогли добиться желаемого в регионе

Президент Азербайджана: Мы и без Армении смогли добиться желаемого в регионе "Сейчас все зависит от Армении. Какими будут их поведение и отношение к региональным вопросам. В любом случае, мы и без Армении смогли добиться желаемого в регионе. Проложили все коммуникации, энергетические маршруты, железные дороги, реализовали вместе с
В регионе
26 июня 2021 г. 22:46
Президент Азербайджана: Мы и без Армении смогли добиться желаемого в регионе
Ильхам Алиев

"Сейчас все зависит от Армении. Какими будут их поведение и отношение к региональным вопросам. В любом случае, мы и без Армении смогли добиться желаемого в регионе. Проложили все коммуникации, энергетические маршруты, железные дороги, реализовали вместе с другими соседями все транспортные проекты. Если Армения желает присоединиться к данному процессу, то должна еще спросить у соседей".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"Она должна знать, что мы ничего не забыли. Мы не можем забыть это. Мы не можем забыть наших шехидов. Не можем забыть жертв Ходжалы, разрушенные города. Как мы можем забыть разрытые могилы, оскверненные мечети? Мы никогда не должны забывать. Азербайджанский народ всегда должен хранить это в своей памяти. Но это не означает, что нам необходимо жить сейчас чувством мести. Руководство Армении, ее военно-политические и религиозные деятели построили свою идеологию, свою политику на необоснованных притязаниях. Поэтому после Второй Карабахской войны они направляют сегодня эту вражду друг против друга внутри страны. Посмотрите, какие грязные процессы происходят на информационном пространстве Армении. Как оскорбляют друг друга, угрожают. Почему? Потому, что они веками воспитывали молодое поколение в духе вражды. Посеяли семена вражды, ненависти, что и привело к их краху. Поэтому мы ничего не забудем", - отметил Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz Ermənistansız da bölgədə istədiyimizə nail ola bilmişik"

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