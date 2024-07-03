Президент Монголии прибыл на саммит ШОС в Астану

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите ШОС, который состоится 3-4 июля в Астане.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите ШОС, который состоится 3-4 июля в Астане.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В столичном аэропорту его встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев.

"Монголия - первое государство, получившее статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества в 2004 году. Тогда произошло географическое расширение объединения, что стало свидетельством роста международного авторитета ШОС", - сказано в сообщении правительства.