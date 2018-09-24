Президент Молдовы временно отстранен от должности

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такое решение Конституционный суд принял по запросу депутатов от Демократической партии.

Решение Конституционного суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

И.Додон повторно отказался назначить на эти должности кандидатов, предложенных премьер-министром.

Согласно законодательству Молдовы, президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. При повторном выдвижении тех же кандидатов он обязан подписать и огласить.