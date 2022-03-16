О нас
Аудио новости

Президент Молдовы призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Президент Молдовы призвала Россию вывести войска из Приднестровья Россия имеет значительную роль во всем, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения, поэтому Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Молдавии.
В регионе
16 марта 2022 г. 22:46
Президент Молдовы призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Россия имеет значительную роль во всем, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения, поэтому Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Молдавии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Молдавия всегда ясно говорила, что Россия имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день. Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта", - заявила М.Санду.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор
Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор
16 марта 2022 г. 22:10
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 20:33
Путин поручил не допустить роста цен на товары в России
Путин поручил не допустить роста цен на товары в России
16 марта 2022 г. 20:03
Путин: Россия не намерена оккупировать Украину
Путин: Россия не намерена оккупировать Украину
16 марта 2022 г. 18:22
Глава МИД Турции: Мы решили работать совместно с Россией для стабильности на Южном Кавказе
Глава МИД Турции: Мы решили работать совместно с Россией для стабильности на Южном Кавказе
16 марта 2022 г. 17:29
Глава МИД Турции: Надеемся на положительный результат в переговорах РФ и Украины
Глава МИД Турции: Надеемся на положительный результат в переговорах РФ и Украины
16 марта 2022 г. 17:23
Лавров прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины
Лавров прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины
16 марта 2022 г. 17:07
В результате взрыва в жилом доме в Португалии пострадали 12 человек
В результате взрыва в жилом доме в Португалии пострадали 12 человек
16 марта 2022 г. 16:53
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
ТМИФ-2022: Более 1,5 тысячи участников, 50 спикеров мирового уровня, 30 мероприятий
ТМИФ-2022: Более 1,5 тысячи участников, 50 спикеров мирового уровня, 30 мероприятий
16 марта 2022 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi