Президент Молдовы призвал правительство отказаться от открытия офиса НАТО

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон призвал правительство отказаться от предстоящего в апреле открытия офиса НАТО в Кишиневе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на брифинге по итогам прошедшего сегодня заседания с председателем парламента Андрианом Канду и премьером Павлом Филипом.

"Что касается открытия бюро связи НАТО, еще раз повторяю, что мы не нуждаемся в нем. Если оно откроется, то буду выступать за его закрытие. Молдова - нейтральное государство", - заявил Додон. Он добавил, что расценивает открытие офиса НАТО как "вызов для молдавского общества".

Канду не согласился с позицией главы государства. "Бюро связи НАТО - это гражданский офис. Считаем, что он не несет никакой угрозы государственности или статусу нейтралитета Молдовы", - возразил он.

Ранее в ходе визита в Брюссель молдавский президент попросил замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер не открывать бюро связи альянса в Кишиневе. На прошлой неделе Додон своим указом отменил участие молдавских военных в учениях стран НАТО в Румынии "Платиновый орел" (Platinum Eagle).

В конце ноября 2016 года премьер Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям альянса в Кишиневе, которое ратифицировал парламент республики еще до вступления Додона в должность. В начале февраля глава кабинета поручил МИД ускорить его открытие, которое планируется на апрель нынешнего года.