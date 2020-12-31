Президент Молдовы назначила и.о. премьера страны

Президент Молдовы Майя Санду назначила исполняющим обязанности премьер-министра главу министерства иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя. Соответствующий декрет был подписан в четверг, информирует пресс-служба президента.

Президент Молдовы Майя Санду назначила исполняющим обязанности премьер-министра главу министерства иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя. Соответствующий декрет был подписан в четверг, информирует пресс-служба президента.

"Сегодня я подписала указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра министра иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя", - цитирует пресс-служба президента.

Аурел Чокой будет заменять Иона Кику, который на прошлой неделе подал в отставку, чтобы дать возможность новому президенту распустить парламент.