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Президент Молдовы назначила и.о. премьера страны

Президент Молдовы назначила и.о. премьера страны Президент Молдовы Майя Санду назначила исполняющим обязанности премьер-министра главу министерства иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя. Соответствующий декрет был подписан в четверг, информирует пресс-служба президента.
В регионе
31 декабря 2020 г. 15:49
Президент Молдовы назначила и.о. премьера страны

Президент Молдовы Майя Санду назначила исполняющим обязанности премьер-министра главу министерства иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя. Соответствующий декрет был подписан в четверг, информирует пресс-служба президента.

"Сегодня я подписала указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра министра иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя", - цитирует пресс-служба президента.

Аурел Чокой будет заменять Иона Кику, который на прошлой неделе подал в отставку, чтобы дать возможность новому президенту распустить парламент.

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