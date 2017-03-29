Президент Молдовы инициировал референдум о расширении своих полномочий

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о проведении референдума, на котором будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий главы государства, cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Решил инициировать консультативный референдум по четырем вопросам", - заявил Додон на пресс-конференции, посвященной ста дням президентского срока.

На референдуме гражданам предстоит ответить на вопросы, стоит ли предоставить президенту права для роспуска парламента и организации досрочных выборов и снизить количество депутатов со 101 до 71 человека.

Голосование должно состояться 24 сентября этого года. Додон добавил, что консультативный референдум нельзя отменить по Конституции.