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    Президент Молдовы инициировал референдум о расширении своих полномочий

    Голосование должно состояться 24 сентября

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о проведении референдума, на котором будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий главы государства, cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Решил инициировать консультативный референдум по четырем вопросам", - заявил Додон на пресс-конференции, посвященной ста дням президентского срока.

    На референдуме гражданам предстоит ответить на вопросы, стоит ли предоставить президенту права для роспуска парламента и организации досрочных выборов и снизить количество депутатов со 101 до 71 человека.

    Голосование должно состояться 24 сентября этого года. Додон добавил, что консультативный референдум нельзя отменить по Конституции.

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