​Президент Молдовы отложил подписание указа о роспуске парламента

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Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не будет в субботу подписывать указ о роспуске парламента, потому что депутаты еще могут договориться, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно конституции, президент Республики Молдовы после консультаций с парламентскими фракциями может распустить парламент, только президент обладает этим правом. Ничто не обязывает меня сегодня распустить парламент, сегодня я не буду подписывать указ о роспуске", - сказал Додон на брифинге.

Конституционный суд Молдавии постановил, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Депутаты сочли, что поскольку их мандаты были признаны 9 марта, то у них еще есть время до 9 июня.