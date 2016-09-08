Президент Молдавии не приедет на саммит СНГ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Николай Тимофти не приедет на юбилейный саммит глав стран-участниц СНГ, который состоится 16 сентября в Бишкеке. Как сообщает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом заявил советник президента Ион Пэдурару.

"Президент Николай Тимофти не отправится на саммит в Бишкек. На этом мероприятии республику представит премьер-министр страны Павел Филип", — сообщил Пэдурару.

В правительстве республики подтвердили, что глава кабинета министров Павел Филип представит страну на саммите в Бишкеке.

Президент Тимфоти участвовал в заседании Совета глав государств СНГ в 2012, 2013 и 2014 годах. В прошлом году глава государства впервые отказался приезжать. Тогда Молдавию также представлял глава правительства. В тот период должность главы правительства исполнял Валерий Стрелец.