Президент МККК сообщила о планах посетить Россию

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер заявила, что намерена посетить с визитом Россию.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер заявила, что намерена посетить с визитом Россию.

Как передает Report , об этом она сообщила в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Я поеду в Москву", - сказала Сполярич Эггер, не назвав точную дату.

По ее словам, необходимо вести переговоры с Россией на всех уровнях, иметь возможность получить гарантии безопасности на месте, чтобы направлять представителей для посещения заключенных.

Также президент МККК напомнила, что организация ведет диалог "со всеми сторонами о том, что они должны соблюдать международное гуманитарное право". Она уточнила, что речь идет как о доступе к военнопленным, так и гражданским заключенным.

"Все государства должны помнить, что только соблюдение международного гуманитарного права, международных соглашений и Устава ООН гарантирует мир и стабильность", - сказала Сполярич Эггер.