Президент Международного Комитета Красного Креста посетит Россию

23-24 марта президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер будет находиться с визитом в Москве.

23-24 марта президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер будет находиться с визитом в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МИД РФ.

На 24 марта запланированы переговоры П.Маурера с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

"Российская сторона приветствует посреднические усилия Комитета в Украине в соответствии с имеющимся у него мандатом. Убеждены, что визит П.Маурера в Москву будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и МККК на этом направлении", - отметили в МИД РФ.