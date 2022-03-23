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Президент Международного Комитета Красного Креста посетит Россию

Президент Международного Комитета Красного Креста посетит Россию 23-24 марта президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер будет находиться с визитом в Москве.
В регионе
23 марта 2022 г. 12:30
Президент Международного Комитета Красного Креста посетит Россию

23-24 марта президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер будет находиться с визитом в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МИД РФ.

На 24 марта запланированы переговоры П.Маурера с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

"Российская сторона приветствует посреднические усилия Комитета в Украине в соответствии с имеющимся у него мандатом. Убеждены, что визит П.Маурера в Москву будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и МККК на этом направлении", - отметили в МИД РФ.

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