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Президент Майя Санду: На Молдову готовятся нападения

Президент Майя Санду: На Молдову готовятся нападения На Молдову готовятся нападения.
В регионе
13 февраля 2023 г. 15:33
Президент Майя Санду: На Молдову готовятся нападения

На Молдову готовятся нападения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Президент отметила, что так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе.

М.Санду призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам:

"Это даст Службе информации и безопасности и прокуратуре возможность бороться с рисками для безопасности страны".

Майя Санду отметила, что цель диверсий - свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России.

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Версия на английском языке Maia Sandu: Attacks on Moldova are being prepared
Версия на азербайджанском языке Prezident Maya Sandu: "Moldovaya hücumlar hazırlanır”

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