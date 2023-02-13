Президент Майя Санду: На Молдову готовятся нападения

На Молдову готовятся нападения.

На Молдову готовятся нападения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Президент отметила, что так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе.

М.Санду призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам:

"Это даст Службе информации и безопасности и прокуратуре возможность бороться с рисками для безопасности страны".

Майя Санду отметила, что цель диверсий - свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России.