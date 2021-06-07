Президент Литвы совершит первый официальный визит в Грузию

Президент Литвы Гитанас Науседа 10 июня совершит официальный визит в Грузию.

Президент Литвы Гитанас Науседа 10 июня совершит официальный визит в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, целью визита является выражение поддержки интеграции Грузии в евроатлантическое пространство, осуществляемым в стране реформам и укреплению демократии.

В рамках двухдневного визита глава государства встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава и патриархом Илией II. Также запланирована его встреча с представителями местной литовской общины и представителями неправительственных организаций.

Это будет первый официальный визит президента Литвы в Грузию.