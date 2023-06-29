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Президент Литвы: Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в декабре

Президент Литвы: Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в декабре Украина, Грузия и Молдова заслуживают членства в ЕС в случае успешного проведения ими реформ. Переговоры о вступлении Киева в состав объединения могут начаться в декабре текущего года.
В регионе
29 июня 2023 г. 16:27
Президент Литвы: Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в декабре

Украина, Грузия и Молдова заслуживают членства в ЕС в случае успешного проведения ими реформ. Переговоры о вступлении Киева в состав объединения могут начаться в декабре текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа в преддверии саммита ЕС.

"Я надеюсь, что все страны восточного фланга заслуживают позитивного отношения, если они преуспеют в проведении необходимых реформ. Молдова, Украина, Грузия - все они заслуживают положительных результатов, положительных решений", - отметил он.

Литовский президент также высоко оценил темпы реализации реформ украинскими властями и сообщил, что в случае позитивной оценки со стороны Еврокомиссии (ЕК) переговоры о вступлении Киева в ЕС могут быть запущены в декабре текущего года.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдове статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены.

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