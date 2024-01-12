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Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине

Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине Латвия подготовила следующий пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в том числе гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные системы.
В регионе
12 января 2024 г. 05:49
Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине

Латвия подготовила следующий пакет военной помощи для Украины, в который войдут, в том числе гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные системы.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Ригу.

Он отметил, что пакет сформировали на основе актуальных потребностей сил обороны Украины.

В него входят самоходные гаубицы, боеприпасы для артиллерийских систем, противотанковые и зенитные системы и боеприпасы к ним, внедорожники, дроны, средства связи, генераторы, зимняя форма и прочее.

Кроме того, сообщил Ринкевичс, Латвия планирует в течение 2024 года провести обучение для 3 000 украинских военных и продолжит проекты реабилитации для украинских военных и пограничников.

Также президент Латвии подчеркнул, что его страна возглавляет "коалицию дронов" среди союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

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Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti Ukraynaya yeni yardım paketini açıqlayıb

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